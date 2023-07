L’été Mérignacais – semaine #4 Mérignac Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac L’été Mérignacais – semaine #4 Mérignac Mérignac, 24 juillet 2023, Mérignac. L’été Mérignacais – semaine #4 24 – 29 juillet Mérignac Des activités sportives, culturelles ou de loisirs ont lieu tout l’été, au sein des maisons de quartier, à la médiathèque, la vieille Eglise, a l’espace jeunes, les centres de loisirs et sur certains équipements sportifs, et culturels de la ville. Programme du 24 au 30 juillet 2023 Lundi 24 juillet De 16h à 22h : L’anacrouse festival – Jeux, ateliers, concert, buvette – MJC Centre-ville Mardi 25 juillet De 18h30 à 21h30 : Mardis festifs – Tournoi de pétanque – Place Oscar Auriac (Centre social et d’animations de Beutre) Mercredi 26 juillet De 15h à 19h : Sous la canopée, la scène ! Activités et pratiques artistiques théâtrales – Parc du vivier (MJC Centre-ville) Jeudi 27 juillet À partir de 18h : Fête de l’été – Cinéma, musique et auberge espagnole – MCJ CL2V De 19h à 22h : Soirée cook and chill ! – MJC CLAL Vendredi 28 juillet À partir de 18h : Spectacle – Restitution des vacances artistiques avec la Cie 16 ans d’écart – Parc du Renard De 18h à 20h : Cinéma – La Parenthèse De 18h à 21h : Tournesol en terrasse – Karaoké, guinguette et buvette – Association Tournesol, centre social et culturel du Burck À partir de 19h30 : Spectacle de danse Hakame Calame, Cie Paul les oiseaux – Parc du Renard – rue Charles Despiau À partir de 19h30 : Soirée étoiles en plein air avec auberge espagnole – Centre socioculturel arts et loisirs d’Arlac Samedi 29 juillet De 10h30 à 11h45 : Visite et atelier famille de l’exposition « Un souvenir de soleil » de Régis Feugère – Vieille Église De 15h à 16h : Visite accompagnée de l’exposition « Un souvenir de soleil » de Régis Feugère – Vieille Église Je télécharge tout le programme de l’été Mérignacais au format [PDF] *Sur réservation Mérignac 33700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.merignac.com/sites/default/files/merignac/Programme_ete_merignacais.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

