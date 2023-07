Cet évènement est passé L’été Mérignacais – semaine #1 Mérignac Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac L’été Mérignacais – semaine #1 Mérignac Mérignac, 4 juillet 2023, Mérignac. L’été Mérignacais – semaine #1 4 – 8 juillet Mérignac Des activités sportives, culturelles ou de loisirs ont lieu tout l’été, au sein des maisons de quartier, à la médiathèque, la vieille Eglise, a l’espace jeunes, les centres de loisirs et sur certains équipements sportifs, et culturels de la ville. Programme du 2 au 9 juillet 2023 Dimanche 2 juillet De 8h à 18h : Vide-grenier – Domaine de fantaisie Mardi 4 juillet À 14h30 : Sénior café – MJC CL2V Mercredi 5 juillet À 20h30 : Concert électro (M83)* – Krakatoa Jeudi 6 juillet De 20h à 22h : Concert avec la Radio Enjoy et DJ Set – Place Charles-de-Gaulle À partir de 18h : Marché artisanal et restauration – Place Charles-de-Gaulle Vendredi 7 juillet De 17h a 23h30 : Concert – Soirée festive musicale – Centre social et d’animation de Beutre De 18h à 20h : Balnéo en famille* – Aqua Stadium (La Parenthèse)

De 18h à 21h : Tournesol en terrasse – Scène ouverte, guinguette et buvette – Association Tournesol, centre social et culturel du Burck Samedi 8 juillet

Les Escales – Parc du Vivier 18h30 : Musique jonglée (BPM, Cie POC) 19h30 : Cirque chorégraphique (Pulse, Cie Kiaï)

20h30 : Concert de magie mentale (Cie Raoul Lambert)

21h30 : Concert Xogo (Radio Tutti & Barilla Sisters) Bal des pompiers – Centre de secours Paul Saldou De 19h30 à 20h30 : After work

De 20h30 à 23h : Concert Notorious (Live Band Show 2023)

Je télécharge tout le programme de l'été Mérignacais au format [PDF] *Sur réservation

