Quinzaine des familles Mérignac, 3 octobre 2022, Mérignac.

Quinzaine des familles 3 – 15 octobre Mérignac

4ème édition de la Quinzaine des familles : un événement mérignacais porté par les 10 associations d’animation de quartier de la ville.

Mérignac 33700, Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:missionparentalite@merignac.com »}]

15 jours pour découvrir les offres destinées aux familles

La Quinzaine des familles est un événement mérignacais porté par les 10 associations d’animation de quartier de la ville. La 4ème édition se tient du 1er au 15 octobre et a pour point d’orgue l’inauguration du Relais des familles – La Parenthèse, située dans l’espace municipal de la résidence des Fauvettes.

« L’idée est de proposer sur deux semaines un florilège d’activités à découvrir ensuite tout au long de l’année dans les maisons de quartier. Cette initiative permet une meilleure lisibilité de l’offre famille qui existe parfois tout près de chez soi » résume-t-on à la direction de l’action éducative et de la famille.

Ainsi, pendant quinze jours, l’ensemble des structures d’animation mérignacaises (MJC, centres socioculturels…) invitent les Mérignacais à découvrir leurs actions et programmes, tandis que le 15 octobre est réservé à un temps festif au stade Robert-Brettes avec démonstrations de différentes pratiques sportives, stands et activités pour toute la famille.

Du 3 au 15 octobre

Les 10 associations d’animation de Mérignac et la ville de Mérignac vous invitent à découvrir les activités famille dans différents lieux de la ville :

sortie familles

atelier débat

repas partagé

ateliers parents-enfants massage bébé

ateliers bien-être

ateliers cuisine

ludothèque…

Au parc de Bourran :

mardi 3 octobre à 18h30 au Parc de Bourran (coté château)

Dans le cadre du Festival des Arts d Bordeaux Métropole,

L’attraction Cie propose « RACINE(S) opus in situ « (Cirque poétique entre terre et ciel)

Une cordiste amoureuse de la Terre et un chanteur musicien exalté nous invitent à redécouvrir nos racines le temps d’un spectacle libre et ardent sous un arbre.

Dans ce songe poétique sur nos origines, leurs accords livrent un poème d’amour inouï sur cette relation à la nature, pure, essentielle, organique, libérant des images virevoltantes

Sans réservation / À partir de 3 ans

A la Maison de la Petite Enfance :

Le 4 et le 11 octobre , yoga prénatal, de 14h à 15h

, yoga prénatal, de 14h à 15h Le 8 et le 15 octobre , atelier créatif : l’automne, de 10h30 à 11h45

, atelier créatif : l’automne, de 10h30 à 11h45 Le 13 octobre, atelier expression corporelle, de 10h à 12h

A la Vieille Eglise :

Samedi 15 octobre, de 15h à 16h :

« Mon enfant, une expo et moi «

Visiter une exposition est une occasion spéciale pour les adultes et les enfants de partager des expériences d’apprentissage et surtout de s’amuser.

A partir de l’exposition à la Vieille église, nous discuterons ensemble sur comment faire d’une visite une expérience ludique et en poursuivre la découverte après le retour à la maison…

Sur inscription par retour de mail, missionparentalite@merignac.com

Au stade Robert Brettes :

samedi 15 octobre 15h – 20h : stade Robert Brettes, avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny

Animations et jeux pour toute la famille (maquillage, ludothèque, démonstration judo, espace jeux de société, structures gonflables, espace lecture…)

16h30 : goûter offert

18h : spectacle et déambulation

19h : inauguration de « la Parenthèse – le relais des familles », pot convivial offert



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T18:30:00+02:00

2022-10-15T20:00:00+02:00