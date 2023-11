Glenn, Naissance d’un Prodige – Tournée Le Pin Galant, 7 mars 2024, MÉRIGNAC.

Glenn, Naissance d’un Prodige – Tournée Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

La Régie du Théâtre Municipal Simone Signoret (L-R-21-179 / L-R-2020-11354) présente ce spectacle. Sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’etre concertiste, Glenn Gould commence le piano des l’âge de deux ans et demi et s’y révèle très doué. Adulte, il révolutionne la façon de jouer et vend autant de disques que les plus grandes rock stars. Mais Glenn souffre de sa notoriété grandissante. Hypocondriaque et présentant un syndrome d’Asperger, chaque concert devient plus pénible. C’est l’histoire du destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands artistes du XXe siècle. TEXTES ET MISE EN SCÈNE Ivan Calbérac assisté de Florence Mato | SCÉNOGRAPHIE Juliette AzzopardiAVEC Thomas Gendronneau, Lison Pennec, Stéphane Roux et distribution en coursRenseignements, réservation PMR : 01 34 90 90 90 – OUVERTURE DES PORTES A 19H45 – Placement assis numéroté ACCES PAR LIGNE J PARIS SAINT-LAZARE : ARRET CONFLANS-SAINTE-HONORINE. Ivan Calbérac, Juliette Azzopardi, Glenn, Naissance d’un Prodige Ivan Calbérac, Juliette Azzopardi, Glenn, Naissance d’un Prodige

Votre billet est ici

Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde

40.0

EUR40.0.

Votre billet est ici