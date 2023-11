Cendrillon – Compagnie Philippe Lafeuille Le Pin Galant, 13 février 2024, MÉRIGNAC.

Cendrillon – Compagnie Philippe Lafeuille Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2024-02-13 à 20:30 (2024-02-13 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

LE PIN GALANT (L-R2021-006921/6926) présente : ce spectacle. DAPRÈS LE BALLET DE SERGE PROKOFIEV ET LE CONTE DE CHARLES PERRAULT CRÉATION : 2022, DAPRÈS LA VERSION DE 2011 CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE : PHILIPPE LAFEUILLE AVEC 6 DANSEURS COSTUMES : CORINNE PETITPIERRE LUMIÈRES : ARMAND COUTANT SON : ANTISTEN CO-PRODUCTION 2022 : COMPAGNIE LA FEUILLE DAUTOMNE, THÉÂTRE DE CUSSET SCÈNE DINTÉRÊT NATIONAL « ART ET CRÉATION » Et soudain, Cendrillon sortit d’une poubelle jaune ! Une Cendrillon proposée sous une forme originale, celle du recyclage. Un recyclage avant tout présenté comme la transposition d’un caractère constant et récurrent : celui de la métamorphose. Du triomphe de « Tutu » à celui de « Carmen », les pièces de Philippe Lafeuille sont plébiscitées chaque saison au Pin Galant ! Ce talentueux et joyeux chorégraphe n’est pas un artiste comme les autres. Là où beaucoup ne verraient qu’un amas de déchets sans le moindre intérêt, lui décèle une beauté au potentiel inexploité, qui n’aspire qu’à être révélée. Pendant plus d’une heure, accompagnés de la partition du ballet éponyme de Prokofiev, six danseurs polymorphes offrent à nos yeux ébahis leurs plastiques – littéralement, dans tous les sens et sous bien des formes – qui sont emportés dans un tourbillon coloré de transformations surréalistes. Sur le plateau de danse, transfiguré en décharge de toute beauté, imagination et émotion se partagent un règne sans rivale. Un recyclage plein de grâce, merveilleux et inclassable ! « Un grand remue-ménage plastiK et chorégraphiK à développement durable. Utiliser ce que nous avons aujourd’hui pour un mieux-être demain. » PHILIPPE LAFEUILLLE « Voilà un spectacle qui réussit à étonner, à émerveiller, à surprendre au-delà de toute expression tant l’imagination y règne en maîtresse absolue. » REG’ARTS Accès: TRAM Ligne A – Arrêt PIN GALANT Réservation pour les personnes à mobilité réduite : 05 56 97 82 82 Philippe Lafeuille Philippe Lafeuille

Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde

