Kamel le Magicien – Crois en tes Rêves ! Le Pin Galant, 24 janvier 2024, MÉRIGNAC.

Kamel le Magicien – Crois en tes Rêves ! Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2024-01-24 à 20:30 (2024-01-24 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

Pour son nouveau spectacle, Kamel nous invite à croire en nos rêves à la manière de Walt Disney. Il nous transporte dans un voyage intimiste où il se raconte et relate son histoire en nous émerveillant avec des nouveaux tours de magie pour le plus grand plaisir des petits et des grands (à partir de 6 ans). Venez vivre une véritable expérience ludique, participative et mémorable au cours de laquelle Kamel défiera les lois de la physique, exécutera des tours de mentalisme et… rendra hommage à sa grand-mère qui l’a toujours poussé à croire en ses rêves. Kamel Le Magicien Kamel Le Magicien

Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde

