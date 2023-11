Gui Home – Vous détend en France Le Pin Galant, 23 janvier 2024, MÉRIGNAC.

Gui Home – Vous détend en France Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2024-01-23 à 20:30 (2024-01-23 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

LE PIN GALANT (L-R2021-006921/6926) présente : ce spectacle. DURÉE : 1H20 MISE EN SCÈNE : SOPHIE JALLET Après un an et demi de pandémie mondiale, des centaines de vidéos humoristiques sur le confinement et une tournée belge à guichets fermés, « Gui Home vous détend » débarque enfin en France ! Dans son nouveau spectacle, l’humoriste et vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. À travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan ! Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, Gui Home s’amuse des étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Le jeune belge a grandi (de 2 cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société ! Il est en forme, surexcité et sans filtre ! Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle…Accès: TRAM Ligne A – Arrêt PIN GALANT Réservation pour les personnes à mobilité réduite : 05 56 97 82 82 Home Gui, Jallet Sophie Home Gui, Jallet Sophie

Votre billet est ici

Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde

34.0

EUR34.0.

