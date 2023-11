Mozart Group – Globetrotters Le Pin Galant, 18 janvier 2024, MÉRIGNAC.

Mozart Group – Globetrotters Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 20:30 (2024-01-18 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

LE PIN GALANT (L-R2021-006921/6926) présente : ce spectacle. DURÉE : 1H15 VIOLON : FILIP JASLAR VIOLONCELLE : BOLESLAW BLASZCZYK VIOLON : MICHAL SIKORSKI ALTO : PAWEL KOWALUK L’humour pour désacraliser la musique classique ! Après avoir conquis le cœur de plus de 5 millions de spectateurs dans le monde, les quatre gentlemen du MozART Group reviennent sur la scène du Pin Galant avec « Globetrotters », un tout nouveau spectacle. Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, ce quatuor polonais, drôlement virtuose, nous offre un savoureux mélange de maestria, de gags irrésistibles et d’émotions pour faire de la musique un vecteur de joie et de rire… Un spectacle saisissant de virtuosité, une explosion de notes et de folie drôlatique pour ravir toute la famille ! « Malgré la solennité sobre de grandes salles de concert, malgré l’ennui de la vie des musiciens classiques, malgré le fanatisme de certains amateurs de musique classique, malgré les fans de rock, de rap ou de la pop que la musique classique effraie, nous traitons notre musique avec un humour ironique et nous sommes sûrs qu’elle n’aura rien contre ! Nous avons choisi la musique et non les mots, comme source de joie, de divertissement et d’amusement. » MozART Group « C’est une avalanche de gags, une explosion de notes et de rires, irrésistible et contagieuse. » TÉLÉRAMA « Toute une symphonie siphonnée où ces instrumentistes se mettent en quatre pour que, souvent, nous soyons pliés en deux. » LE CANARD ENCHAÎNÉAccès: TRAM Ligne A – Arrêt PIN GALANT Réservation pour les personnes à mobilité réduite : 05 56 97 82 82 Filip Jaslar, Michal Sikorski, MozART Group, Boleslaw Blaszczyk, Pawel Kowaluk Filip Jaslar, Michal Sikorski, MozART Group, Boleslaw Blaszczyk, Pawel Kowaluk

Votre billet est ici

Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde

