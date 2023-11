Demain la Revanche – Gaspard Proust (Tournée) Le Pin Galant Catégories d’Évènement: Gironde

Demain la Revanche – Gaspard Proust (Tournée) Le Pin Galant, 14 décembre 2023, MÉRIGNAC. Tarif : 47.0 à 47.0 euros. SPL CENTRE EVENEMENTIEL CULTUREL (L-R-22-10757/12292/9940) présente : ce spectacle. Matthieu débarque chez ses parents à cinq heures du matin. Il est trempé des pieds à la tête, porte un sac à dos rempli de pierres, et souffre d'une amnésie totale. Le père et la mère tentent de comprendre ce qui a bien pu arriver à leur fils, mais cette enquête se transforme vite en règlement de compte familial. Qui est Matthieu ? Un amnésique ? Un manipulateur..? Un texte acide au service d'un huis clos porté par 3 comédiens excellents dans leur rôle. Une comédie décalée de Sébastien Thierry qui fera du bien à ceux qui ont des problèmes à régler avec leurs parents, ou avec leurs enfants. C'est-à-dire à tout le monde… « Metteur en scène : Ladislas Chollat »Gaspard Proust, JL Moreaux, Brigitte Catillon »PUBLIC ADULTE / A PARTIR DE 18 ANSRéservation PMR : 0146677000 Brigitte Catillon, Ladislas Chollat, Gaspard Proust, Jean-Luc Moreau

