Mérignac Sao Paulo Dance Company Le Pin Galant, 7 décembre 2023, MÉRIGNAC. Sao Paulo Dance Company Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:30 (2023-12-07 au ). Tarif : 43.0 à 43.0 euros. L’ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle Quand la virtuosité de la danse contemporaine rencontre l’énergie brésilienne, cela donne un spectacle foisonnant d’influences qui révèle la richesse de la danse au Brésil. La São Paulo Dance Company qui figure parmi les meilleures compagnies internationales se saisit du plateau du Grenat pour ce ballet en quatre temps.Tout publicDanseDurée : 1h20 sans entracteRéservation PMR : 04 68 62 62 00 Sao Paulo Dance Company Votre billet est ici Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde 43.0

