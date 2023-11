Un Conseil d’Ami Le Pin Galant Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Un Conseil d’Ami Le Pin Galant, 22 novembre 2023, MÉRIGNAC. Un Conseil d’Ami Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:30 (2023-11-22 au ). Tarif : 43.0 à 43.0 euros. THEATRES MUNICIPAUX D’ANGERS (L1-1080 676/PLATES-R-2020-006626/PLATES-R- R-2020-006625) présente : ce spectacle Une bonne dose de rires et de mauvaise foi pour ouvrir la saison 23-24 au Grand-Théâtre d’Angers.Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement ! C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui, à l’inverse de son ami, est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom. Une pure comédie réjouissante, où la réalité se mêle au mensonge sans scrupules.à partir de 16 ans Durée du spectacle : 1h30 (sans entracte) N° accès Personne à Mobilité Réduite : 02.41.24.16.40Information d’accès : Tramway, bus, parking place du Ralliement ou République, parking à vélos rue chaussée St Pierre Juliette Meyniac, Marie Fugain, Manuel Gelin, Christian Vadim, Didier Caron, Un Conseil d’Ami Juliette Meyniac, Marie Fugain, Manuel Gelin, Christian Vadim, Didier Caron, Un Conseil d’Ami Votre billet est ici Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde 43.0

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Mérignac

