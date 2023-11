Je Préfère Qu’on Reste Ensemble – Michèle Bernier et Olivier Sitruk – Tournée Le Pin Galant, 10 novembre 2023, MÉRIGNAC.

L’AGENCE AIX-LES-BAINS RIVIERA DES ALPES – BILLETTERIE DES SPECTACLES (Lic:1-1088814 / 2-1088815) presente ce spectacle Avec Michèle BERNIER, Olivier SITRUK et Philippe SPITERI Pièce de Laurent Ruquier Mise en scène Marie-Pascale Osterrieth Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ». Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble » … Toujours entre rires, chansons et émotions. Une comédie romantique pleine de tendresse, d’humour et d’émotion.Tout publicDurée 1h40Réservation PMR : 04 79 88 09 99 Michèle Bernier, Olivier Sitruk, Je préfère qu’on reste ensemble Laurent Ruquier, Marie-Pascale Osterrieth, Philippe Bérodot, Michèle Bernier, Olivier Sitruk, Je préfère qu’on reste ensemble

Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde

