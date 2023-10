Le Printemps du Disque Le Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Le Printemps du Disque Le Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac Mérignac, 16 mars 2024 13:00, Mérignac. Le Printemps du Disque Le Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac Mérignac 16 et 17 mars 2024 Salon du Disque 16 et 17 mars 2024 1 C’est une convention du disque ou foire aux disques ouverte à tous que l’on soit acheteur (moyennant un prix d’entrée) ou vendeur (en réglant un montant de location de métrage).

Les exposants proposent sur leurs stands des disques vinyles, compact-discs, cassettes audio/video, dvd, papiers (magazines,livres, photos concernant la musique en général), disques introuvables, protections plastiques(pochettes,boîtiers). Ces produits peuvent être neufs ou d’occasion. Les prix pratiqués sont en général moins élevés que dans les boutiques; sauf, bien sûr, pour les disques rares (éditions limitées, collectors). Le Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac 34 Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny Centre ville Mérignac 33700 Gironde Détails Heure : 13:00 - 10:00 Catégories d’Évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Le Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac Adresse 34 Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny Ville Mérignac Departement Gironde Lieu Ville Le Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac Mérignac

Le Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/