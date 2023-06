L’ORIGINE DU MONDE • Claire-Aurore Bartolo MERIGNAC, Jardin de la maison des arts Mérignac, 19 août 2023, Mérignac.

Leçon culte d’éducation sexuelle

Claire-Aurore Bartolo adapte avec brio la très remarquée bande dessinée féministe de la Suédoise Liv Strömquist. La jeune comédienne et metteuse en scène en conserve la plume acérée, la justesse et la clarté d’analyse, les allers-retours effrénés entre passé et présent et l’humour au vitriol. De rebonds en réparties défile toute une galerie de personnages masculins (religieux, médecins, psy…) dont les théories et diagnostics ubuesques ont eu des conséquences dévastatrices sur la représentation du corps des femmes et de leur intimité.

Du haut de ses 25 ans, fraîchement diplômée de l’éstba (l’école supérieure de théâtre de Bordeaux) et portée par les réflexions militantes de ses aînées, Claire-Aurore Bartolo imagine un spectacle mené tambour battant par cinq comédiens et comédiennes qui font bouger les lignes et apportent leur contribution – énergique et ironique – à un grand débat de société. Une leçon d’éducation sexuelle enjouée, à partager joyeusement en famille.

—

Librement inspiré de la bande dessinée L’origine du monde de Liv Strömquist

Avec en alternance Claire-Aurore Bartolo, Mathéo Chalvignac, Margot Delabouglise, Barthélémy Maymat-Pellicane, Danaé Monnot et Ariane Pelluet • Assistant à la mise en scène : Rémi Fransot • Régie générale : Pierre Martigne • Plateau : Margot Vincent

Photo : Pierre Planchenault

—

☀️ SAMEDI 19.08 À 19H

☀️ MÉRIGNAC Jardin de la Maison des arts, 78 avenue des Eyquems 33700 Mérignac

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1H

☀️ GRATUIT sans réservation

En savoir plus sur Claire-Aurore Bartolo

Des représentations mises en œuvre pour l’Été métropolitain en complicité étroite avec le TnBA Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

MERIGNAC, Jardin de la maison des arts 78 avenue des Eyquems 33700 Mérignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T19:00:00+02:00 – 2023-08-19T20:00:00+02:00

©Pierre Planchenault