VOYAGER ICI • DÉCOUVERTE À VÉLO DE MÉRIGNAC MERIGNAC, Jardin de la maison des arts Mérignac, 19 août 2023, Mérignac.

VOYAGER ICI • DÉCOUVERTE À VÉLO DE MÉRIGNAC Samedi 19 août, 17h00 MERIGNAC, Jardin de la maison des arts 5€ sur réservation obligatoire

La période estivale est de ces moments précieux où le temps nous berce d’une légèreté propice à la découverte et aux contemplations. Nul besoin de partir loin pour arpenter de nouveaux paysages et vivre un vrai dépaysement. En préambule à 8 spectacles de l’Été métropolitain, suivez les guides de Bordeaux Tourisme et portez un regard nouveau, décalé, amusé sur la métropole.

À Mérignac, suivez le guide pour une découverte à vélo de la ville et terminez votre aventure avec le spectacle L’origine du monde de Claire-Aurore Bartolo.

Photo : Timothée Buisson • Illustration : Julianne Huon

☀️ SAMEDI 19.08 À 17H

☀️ MÉRIGNAC Rendez-vous devant l’entrée du parc de la mairie, 60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac

☀️ DURÉE : 1H45

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ 5€ sur réservation obligatoire : https://www.visiter-bordeaux.com/fr/voyager-ici-escapades-locales/la-decouverte-de-merignac-velo.html

Balade suivie du spectacle L’origine du monde de Claire-Aurore Bartolo à 19H (Gratuit, sans réservation)

Prochains Voyager Ici :

– 19.08 : Découverte à vélo de Gradignan + spectacle Les Histoires d’A du Liquidambar

– 27.08 : Découverte pédestre de Cenon + bal de clôture de l’Été métropolitain Le bal Saint-Louis de la fanfare Big Joanna

Des balades proposées pour l’Été métropolitain en complicité étroite avec l’Office de Tourisme de Bordeaux Métropole et Un air de Bordeaux.

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

2023-08-19T17:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:45:00+02:00

©Timothée Buisson & Juliane Huon