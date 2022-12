Mérignac Handball – Championnat de France 2022/2023 LBE Mérignac Handball Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Soutenez le MHB lors des matchs retours du Championnat de France – Ligue Butagaz Energie 2022-2023 ! Mérignac Handball 33700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.merignachandball.fr/lbe/ »}] Retrouvez le calendrier des matchs du Mérignac Handball ci-dessous ainsi que la sélection officielle pour la LBE 2022/2023. Calendrier 11/01/2023 > MHB – Metz Handball

18/01/2023 > MHB – Toulon Métropole Var Handball

25/01/2023 > Bourg de Péage – MHB

08/02/2023 > Neptunes de Nantes – MHB

18 ou 19/02/2023 > MHB – Chambray Touraine Handball

25/02/2023 > Metz Handball – Mérignac Handball

11 ou 12/03/2023 > MHB – Paris 92

15/03/2023 > HBC Celles-sur-Bell – MHB

25 ou 26/03/2023 > MHB – JDA Dijon

06 ou 07/05/2023 > HBPC Plan-de-Cuques – MHB

13 ou 14/05/2023 > MHB – OGC Nice

20 ou 21/05/2023 > Toulon Métropole Var Handball – MHB

24/05/2023 > MHB – ES Besançon Féminin

27/05/2023 > Brest Bretagne Handball – MHB Horaires à venir. Voir le site internet du club.

