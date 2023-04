Afterwork au Luchey 17 avenue du Maréchal Joffre, 5 mai 2023, Mérignac.

Après votre travail, venez vous détendre après le travail au cœur de la vigne!

À 10min à pied de l’arrêt de tram « Fontaine d’Arlac » ligne A, prenez un verre en famille ou entre amis et déguster nos planches apéritives sur notre terrasse !

Au programme de 18 h à 21 h :

– Vente de vins au verre et à la bouteille

– Planches apéritives et produits du terroir

– Ambiance musicale et détente au cœur des vignes !.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 21:00:00. .

17 avenue du Maréchal Joffre

Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After your work, come and relax in the heart of the vineyard!

At 10min walk from the streetcar stop « Fontaine d?Arlac » line A, have a drink with your family or friends and enjoy our aperitif boards on our terrace!

On the program from 6 pm to 9 pm :

– Sale of wines by the glass and by the bottle

– Aperitif boards and local products

– Musical atmosphere and relaxation in the heart of the vineyards!

¡Venga a relajarse después del trabajo en el corazón del viñedo!

A sólo 10 minutos a pie de la parada de tranvía « Fontaine d’Arlac » (línea A), tome una copa en familia o entre amigos y disfrute de nuestras tablas de aperitivos en nuestra terraza

En el programa de 18:00 a 21:00 h:

– Venta de vinos por copas y botellas

– Tablas de aperitivos y productos locales

– Ambiente musical y relajación en el corazón de los viñedos

Entspannen Sie sich nach der Arbeit im Herzen des Weinbergs!

Nur 10 Minuten zu Fuß von der Straßenbahnhaltestelle « Fontaine d’Arlac » Linie A entfernt, können Sie mit Familie oder Freunden ein Glas trinken und unsere Aperitif-Platten auf unserer Terrasse genießen!

Das Programm von 18.00 bis 21.00 Uhr:

– Verkauf von Weinen im Glas und in der Flasche

– Aperitifbretter und Produkte aus der Region

– Musikalische Umrahmung und Entspannung inmitten der Weinberge!

