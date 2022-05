Inscriptions ouvertes pour la 6e édition du Rallye des Pépites Bordelaises DA 204 Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Inscriptions ouvertes pour la 6e édition du Rallye des Pépites Bordelaises DA 204 Mérignac, 4 avril 2020 08:30, Mérignac. Samedi 4 avril 2020, 08h30 Sur place Sur inscription (ouvertes jusqu’au 23 février). 96€ pour 1 équipage soit 24€ par personne https://bordeaux.rallyedespepites.com/inscription-equipages/ Jeu de piste à la découverte d’entreprises engagées en faveur de la mixité et de l’entrepreneuriat au féminin Ouvert à tous, le Rallye des Pépites est un jeu de piste ludique où des équipages de 4 personnes partent à la découverte d’entreprises étapes sur plusieurs circuits. Au programme de la journée : visite de 6 « Pépites » (une Pépite est une entreprise qui ouvre ses portes et présente ses métiers) et participation à des challenges (tests de réflexion, quiz, épreuves sportives…). Le Rallye des Pépites a plusieurs objectifs. Permettre à la fois : > Aux entreprises de présenter leurs métiers à des publics variés sous l’angle de la mixité et de l’entrepreneuriat au féminin ; mais aussi fédérer leurs salariés, travailler sur leur marque employeur et pourquoi pas recruter leurs futurs collaborateurs ; > Aux équipages de découvrir différentes professions en participant à un véritable « vis ma vie ». Ils viennent en famille, entre amis ou même collègues et sont étudiants, salariés, retraités, curieux de leur patrimoine économique, à la recherche d’un emploi… Parmi les entreprises étapes de cette 6e édition : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente, CEVA Santé Animale, Capdevielle Traiteur, Soin de Soi, Cultura… Circuit de Bordeaux : Village de départ & d’arrivée : Armée de l’Air, Détachement Air 204, Mérignac Circuit de Libourne : Village de départ : Lycée Max Linder. Le Village d’arrivée est commun à l’ensemble des circuits. Programme : 8h30 : Accueil des équipages 9h : Mot de bienvenue / Flashmob / Recommandations 9h30-10h : départ & animations 10h – 13h : visite de 3 entreprises étapes 13h-14h : Pause déjeuner 14h-17h : visite de 3 entreprises étapes 16h30-17h30: retours & animations 17h30 : Discours & remise des prix 18h15-19h : Apéritif de clôture DA 204 Mérignac Rue Marcelin Berthelot, 33700 Mérignac 33700 Mérignac Arlac Gironde samedi 4 avril 2020 – 08h30 à 19h00

