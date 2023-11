Journée de l’Economie Sociale et Solidaire Mérignac Ciné Mérignac, 30 novembre 2023, Mérignac.

Journée de l’Economie Sociale et Solidaire Jeudi 30 novembre, 14h30, 18h00, 18h45 Mérignac Ciné Entrée libre, sur inscription

Jeudi 30 novembre, Mérignac célébrera l’économie sociale et solidaire (ESS) avec sa toute première journée dédiée !

Un programme riche vous y attend :

‍♀️ 14h30 – 17h30 : Les rencontres ESS’presso, dédiées aux entreprises. Co-financé par Bordeaux Métropole et la Ville de Mérignac, la CRESS Nouvelle-Aquitaine met en place un temps unique pour les entreprises afin de se réunir, d’échanger et de s’inspirer.

18h00 – 18h45 : Cérémonie de remise des Prix Coups de Cœur ESS de Bordeaux Métropole, venez découvrir les projets solidaires qui fleurissent dans la métropole ✨

️ 18h45 – 21h00 : Ne manquez pas notre Ciné-débat au Mérignac Ciné, avec la projection du documentaire « Nouveau Monde » de Yann Richet, suivi d’un cocktail convivial

Pour participer à la remise des Prix Coups de Cœur ESS et/ou au Ciné-débat, inscrivez-vous dès maintenant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0KlQeS1DkntDJWkawsQY1fdBSlVO_f69ajoYjJhJILWblsQ/viewform

Nous espérons vous compter parmi nous pour cette journée exceptionnelle !

Pour en savoir plus sur la Journée de l’Economie sociale et solidaire :

https://www.merignac.com/actualites/leconomie-sociale-et-solidaire-mise-lhonneur-merignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T14:30:00+01:00 – 2023-11-30T17:30:00+01:00

2023-11-30T18:45:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

Economie sociale et solidaire ESS