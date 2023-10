Projection-débat « La belle ville » Mérignac-Ciné Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Projection-débat « La belle ville » Mérignac-Ciné Mérignac, 19 octobre 2023, Mérignac. Projection-débat « La belle ville » Jeudi 19 octobre, 19h00 Mérignac-Ciné Sur inscription Manon et François vous propulsent au cœur de leur voyage inspirant aux quatre coins du monde. Ils vous proposent leur vision de la belle ville de demain, à travers la rencontre de personnes ordinaires, aux initiatives révolutionnaires, qui reconnectent hommes, villes et nature.

La séance sera suivie d’un débat animé par Daniel Compagnon, professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Mérignac-Ciné 6 place Charles de Gaulle, Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/cine-debat-autour-du-film-la-belle-ville »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mérignac-Ciné
6 place Charles de Gaulle, Mérignac
Mérignac 33700 Centre ville
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

