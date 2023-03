ciné-débat : Holomodor, la grande famine ukrainienne de George Mendeluk Merignac Ciné Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

ciné-débat : Holomodor, la grande famine ukrainienne de George Mendeluk Merignac Ciné, 21 mars 2023, Mérignac. ciné-débat : Holomodor, la grande famine ukrainienne de George Mendeluk Mardi 21 mars, 18h45 Merignac Ciné Entrée au tarif de 5,5 € Comprendre : ciné-débat Mardi 21 mars – 18h45 Mérignac-Ciné – 6 Pl. Charles de Gaulle, 33700 Mérignac Projection et débats autour du film Holomodor de George Mendeluk. Inspiré par les événements réels, le film raconte l’histoire de deux amoureux, Yuri et Natalka, qui cherchent à survivre lors du génocide qui décime les campagnes ukrainiennes en 1932-1933. Yuri, un jeune peintre, se fait arrêter afin que l’on épargne Natalka, son amour d’enfance. Ayant survécu à l’emprisonnement et aux tortures, il réussit à s’évader et à retrouver sa bien-aimée. À deux, ils parviennent à joindre la résistance indépendantiste ukrainienne. Entrée au tarif de 5,5 € Merignac Ciné 6 Place Charles de Gaulle, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

