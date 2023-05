ÉLEVAGE, 13 mai 2023, Mérifons.

Bal(l)ade pour ceux qui restent Élevage raconte l’histoire de Jacques, paysan, fils de paysan, et de sa femme. Ils se sont rencontrés grâce à une émission télé. Leur ferme a brûlé.

Et la question se pose : qui a fait ça ? Trois musiciens à têtes d’animaux mènent le bal aux sonorités du Centre France. Ils appellent les humains, les conduisent dans l’histoire..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 21:30:00. EUR.

Mérifons 34800 Hérault Occitanie



Bal(l)ade for those who stay Élevage tells the story of Jacques, farmer, son of a farmer, and his wife. They met through a TV show. Their farm burned down.

And the question arises: who did it? Three musicians with animal heads lead the dance with the sounds of Central France. They call the humans and lead them into the story.

Bal(l)ade para los que se quedan Élevage cuenta la historia de Jacques, granjero, hijo de granjero, y su mujer. Se conocieron en un programa de televisión. Su granja se incendia.

Y surge la pregunta: ¿quién lo hizo? Tres músicos con cabeza de animal dirigen el baile al son de los sonidos del centro de Francia. Llaman a los humanos y los introducen en la historia.

Bal(l)ade pour ceux qui restent Élevage erzählt die Geschichte von Jacques, einem Bauern, Sohn eines Bauern, und seiner Frau. Sie haben sich durch eine Fernsehsendung kennengelernt. Ihr Hof ist abgebrannt.

Und es stellt sich die Frage: Wer war das? Drei Musiker mit Tierköpfen führen den Ball mit den Klängen von Centre France an. Sie rufen die Menschen und führen sie durch die Geschichte.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT DU CLERMONTAIS