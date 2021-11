MeriDio Giromagny, 3 décembre 2021, Giromagny.

MeriDio Espace la Savoureuse 7 rue des casernes Giromagny

2021-12-03 – 2021-12-03 Espace la Savoureuse 7 rue des casernes

Giromagny Territoire-de-Belfort Giromagny

7 EUR Danse de dialogue et de brassage, reflet de migrations et de croisements, MeríDio, met à l’honneur les différents mouvements et influences de la danse hip-hop.

Cinq femmes ont inspiré MeríDio. Cinq femmes aux personnalités artistiques riches qui apportent avec elles d’autres traditions chorégraphiques.

Danse / Giromagny / Hip-hop

contact@theatredupilier.com +33 3 84 28 39 42 https://www.theatredupilier.com/

Danse de dialogue et de brassage, reflet de migrations et de croisements, MeríDio, met à l’honneur les différents mouvements et influences de la danse hip-hop.

Cinq femmes ont inspiré MeríDio. Cinq femmes aux personnalités artistiques riches qui apportent avec elles d’autres traditions chorégraphiques.

Danse / Giromagny / Hip-hop

Espace la Savoureuse 7 rue des casernes Giromagny

dernière mise à jour : 2021-11-23 par