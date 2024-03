MeriDio, danse hip hop sans frontière Égletons, vendredi 12 avril 2024.

Envie d’un hip-hop sans frontières ! Venues de Chypre, d’Italie, de Grèce, de France et de Bolivie, six femmes ont inspiré MeríDio. Chacune danse avec sa culture, ses codes et son langage. Toutes viennent d’autres styles chorégraphiques et toutes ont choisi la danse hip-hop comme moyen d’expression artistique. MeríDio, c’est une bombe de hip-hop féministe et internationaliste ! En partageant leurs différences, elles inventent une nouvelle façon de danser le monde d’aujourd’hui. Avec en préambule, les élèves de l’atelier de danse hip-hop du CCS. Organisé par la Commune d’Égletons et Centre Culturel et Sportif. Tarif 10 € / 8 € (adhérents au CCS au COS à l’APTE, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, moins de 26 nas, étudiants, personnes en situation de handicap). 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Espace Ventadour

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

