Meridian Brothers FGO-BARBARA, 9 mai 2023, PARIS.

Meridian Brothers FGO-BARBARA. Un spectacle à la date du 2023-05-09 à 19:30 (2023-05-09 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Madline 1-1119186 présente Originaire de Bogotá (Colombie), Meridian Brothers est un groupe néotropicaliste contemporain fondé en 1998 par Eblis Álvarez (compositeur et multi-instrumentiste) comme laboratoire musical pour un petit public et distribué à l’époque, au format cassette. Depuis, Meridian Brothers a acquis une réputation de groupe culte en Amérique latine. Le groupe a notamment été catalogué par les journalistes musique, comme une proposition d’avant-garde futuriste qui conserve les racines de la musique latine grâce à son style et son expression théâtrale.

Votre billet est ici

FGO-BARBARA PARIS 1, RUE FLEURY Paris

Madline 1-1119186 présente

Originaire de Bogotá (Colombie), Meridian Brothers est un groupe néotropicaliste contemporain fondé en 1998 par Eblis Álvarez (compositeur et multi-instrumentiste) comme laboratoire musical pour un petit public et distribué à l’époque, au format cassette. Depuis, Meridian Brothers a acquis une réputation de groupe culte en Amérique latine. Le groupe a notamment été catalogué par les journalistes musique, comme une proposition d’avant-garde futuriste qui conserve les racines de la musique latine grâce à son style et son expression théâtrale.

.19.0 EUR19.0.

Votre billet est ici