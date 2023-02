MÉRIC, LIEU D’INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

MÉRIC, LIEU D’INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER, 23 mars 2023, Montpellier . MÉRIC, LIEU D’INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER 634 Rue de Ferran Montpellier Hérault

2023-03-23 15:00:00 – 2023-03-23 17:00:00 Montpellier

Hérault Lieu de promenade très apprécié de nos jours, le domaine de Méric était autrefois la maison de campagne de la famille de Frédéric Bazille. Histoire d’un lieu, histoire d’un homme, c’est dans ce havre de paix et d’inspiration que le peintre a exercé son talent à la fin du XIXè siècle. Ce lieu fut une des étapes de la révolution en marche vers une peinture en plein air, plus vivante. Un mouvement que l’on nommera « impressionnisme », quatre ans après la mort de Bazille. Découvrez en exclusivité la vue sur Castelnau-le-Lez depuis la terrasse du Mas. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’entrée principale du jardin, rue de Ferran Montpellier. Quartier Aiguelongue, tramway ligne 2 arrêt « Saint-Lazare ». Merci de présenter ce bon d’échange/voucher, il vous sera demandé avant de commencer la visite.

– Gratuités : enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

Lieu de promenade très apprécié de nos jours, le domaine de Méric était autrefois la maison de campagne de la famille de Frédéric Bazille.

