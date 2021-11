MÉRIC, LIEU D’INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER Montpellier, 23 février 2022, Montpellier.

MÉRIC, LIEU D’INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER Montpellier

2022-02-23 – 2022-02-23

Montpellier Hérault

12 12 EUR Lieu de promenade très apprécié de nos jours, le domaine de Méric était autrefois la maison de campagne de la famille de Frédéric Bazille.

Histoire d’un lieu, histoire d’un homme, c’est dans ce havre de paix et d’inspiration que le peintre a exercé son talent à la fin du XIXè siècle. Ce lieu fut une des étapes de la révolution en marche vers une peinture en plein air, plus vivante. Un mouvement que l’on nommera « impressionnisme », quatre ans après la mort de Bazille.

Mesures sanitaires prises :

– Pass sanitaire requis

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’entrée principale du jardin, rue de ferran Montpellier. Quartier Aiguelongue, tramway ligne 2 arrêt « Saint-Lazare ».

Cet été, l’office du tourisme vous propose trois rendez-vous « Culture sur mon transat ». Prenez place bien confortablement dans un lieu inédit ou insolite à l’écoute de guides conférenciers, artistes et auteurs qui partageront avec vous leurs passions…

Montpellier

