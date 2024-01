Himalaya By Night – Luge de nuit Méribel – Mottaret Les Allues, dimanche 11 février 2024.

Les Allues Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 17:30:00

fin : 2024-03-10 19:30:00

Avec vos enfants, amis ou votre moitié, testez la luge sous les étoiles !

Dévalez la piste verte Little Himalaya à fond les ballons ou à votre rythme : soirée magique et rigolades assurées !

Casques et luges à freins métalliques obligatoires. Non fournis

Méribel – Mottaret Piste débutant / Beginner slope Little Himalaya

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-02 par Méribel Tourisme