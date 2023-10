Méribel in lights Méribel – Mottaret Les Allues, 16 décembre 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Cette année pour Méribel in Light, nous vous propose un show laser avec Thomas Barentin, une atmosphère encore inconnue pour cet événement

Plusieurs performeuses mirrors et des boules à facettes accompagneront tout au long de la soirée les DJs..

2023-12-16 10:30:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Méribel – Mottaret Place de l’Office de Tourisme

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This year’s Méribel in Light will feature a big laser show with Thomas Barentin and his Laser Wizards.

A number of mirror performers and facet balls will accompany the DJs throughout the evening.

Este año, para Méribel in Light, le traemos un espectáculo de láser con Thomas Barentin, una atmósfera nunca vista en este evento

Los DJ estarán acompañados durante toda la velada por varios artistas de espejos y bolas de discoteca.

Dieses Jahr für Méribel in Light, bieten wir Ihnen eine Lasershow mit Thomas Barentin, eine noch unbekannte Atmosphäre für diese Veranstaltung

Mehrere Mirror-Performerinnen und Spiegelkugeln werden die DJs den ganzen Abend über begleiten.

