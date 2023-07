Braderie des commerçants de Mottaret Méribel Mottaret Les Allues, 27 juillet 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Les commerçants de Méribel Mottaret vous accueilleront afin de vous faire profiter de belles affaires dans une ambiance festive musicale. Découvrez nos produits régionaux et artisanaux !.

2023-07-27 10:00:00 fin : 2023-07-27 20:00:00. .

Méribel Mottaret

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The merchants of Méribel Mottaret will welcome you today to enjoy great deals but also a festive atmosphere, regional products and craftsmanship !

Los comerciantes de Méribel Mottaret estarán encantados de recibirle y ofrecerle grandes gangas en un ambiente festivo y musical. Descubra nuestros productos regionales y artesanales

Die Händler von Méribel Mottaret empfangen Sie, um Ihnen in einer festlichen Atmosphäre mit Musik gute Geschäfte zu ermöglichen. Entdecken Sie unsere regionalen und handwerklichen Produkte!

Mise à jour le 2023-07-17 par Méribel Tourisme