Les Allues Savoie Durant 15 jours, la station de Méribel se replongera en 1992 pour célébrer les 30 ans des JO d’Albertville!

Expositions, fête du four, défilé, match de hockey, rallumage de la flamme, reconstitution des anneaux, descente au flambeaux seront au programme! La Chaudanne Front de neige de la Chaudanne Les Allues

