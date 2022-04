Méribel E-bike Experience Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Méribel E-bike Experience Les Allues, 9 juillet 2022, Les Allues. Méribel E-bike Experience Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Les Allues

2022-07-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-17 17:00:00 17:00:00

Les Allues Savoie Les Allues Méribel version vélo électrique.

Test gratuit, sorties encadrées et animations: Concert, show trial, apéro, vélo smoothie, montée impossible, jeu concours… A ne pas manquer: E bike community: sortie & barbecue et Kids rider bike challenge: draisienne +33 4 79 08 60 01 https://montagne-ete.meribel.net/animation-evenements-ete/agenda-des-evenements/meribel-e-bike-show/ Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Les Allues

