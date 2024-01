Courses FIS Dames Méribel – Centre Les Allues, jeudi 18 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-19

Un an après les Championnats du Monde 2023, les meilleures skieuses Françaises de plus de 18 ans et quelques internationales ont rendez-vous pour deux épreuves en géant. Prenez quelques instants pour les observer lors de votre passage au pied de la piste.

Méribel – Centre Piste de Roc de Fer

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-04 par Méribel Tourisme