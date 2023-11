Marché Meribel Centre Les Allues, 12 décembre 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Marché artisanal et produits régionaux. Ouvert toute la journée..

2023-12-12 09:00:00 fin : 2023-04-21 20:00:00. .

Meribel Centre Route du centre – Méribel Centre

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Artisanal market and regional products. Open all day long.

Mercado de artesanía y productos regionales. Abierto todo el día.

Kunsthandwerksmarkt und regionale Produkte. Den ganzen Tag über geöffnet.

