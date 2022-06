Merguez partie Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Catégories d’évènement: 83430

Saint-Mandrier-sur-Mer

Merguez partie Saint-Mandrier-sur-Mer, 12 juillet 2022, Saint-Mandrier-sur-Mer. Merguez partie Pin Rolland Parking Saint-Asile Saint-Mandrier-sur-Mer

2022-07-12 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-12 Pin Rolland Parking Saint-Asile

Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 Des chaises sont installées sur place mais pas de table. Le prix comprend le sandwich avec 2 merguez ou 2 chipolatas ou 1 boudin + une boisson. +33 6 21 42 96 21 Pin Rolland Parking Saint-Asile Saint-Mandrier-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 83430, Saint-Mandrier-sur-Mer Autres Lieu Saint-Mandrier-sur-Mer Adresse Pin Rolland Parking Saint-Asile Ville Saint-Mandrier-sur-Mer lieuville Pin Rolland Parking Saint-Asile Saint-Mandrier-sur-Mer Departement 83430

Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mandrier-sur-mer/

Merguez partie Saint-Mandrier-sur-Mer 2022-07-12 was last modified: by Merguez partie Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer 12 juillet 2022 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer

Saint-Mandrier-sur-Mer 83430