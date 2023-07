Double Jeux #2 (Sport et Cinéma en Essonne) – Cinéma Piscine Méréville – Piscine Intercommunale Le Mérévillois Catégories d’Évènement: Essonne

Double Jeux #2 (Sport et Cinéma en Essonne) – Cinéma Piscine Jeudi 31 août, 20h30 Méréville – Piscine Intercommunale Inscriptions gérées par la commune, s'en rapprocher. Projection d'un film dans une piscine !

Projection du court métrage Kayak de Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein.

Une charmante balade en kayak entre un père et son bébé devient une véritable aventure familiale. Suivi de la projection du long métrage Ruby, l’adokraken de Kirk DeMicco, Faryn Pearl

Âgée de 16 ans, Ruby Gillman est aussi maladroite qu’adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d’Oceanside, où elle a l’impression d’être totalement transparente. Elle donne des cours de soutien en maths à un jeune skater dont elle est secrètement amoureuse, mais qui ne semble admirer chez elle que sa capacité à résoudre des équations. Et de toute façon, elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants du lycée, car sa mère qui la surprotège, lui a formellement interdit de se baigner dans l’océan. Mais le jour où elle lui désobéit et brise cette règle d’or, elle découvre qu’elle est la descendante directe de la lignée des reines guerrières Kraken Méréville – Piscine Intercommunale 5-7 Rue Pierre Barberot, 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

