Mères alors ! THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY Guingamp, mercredi 6 mars 2024.

Mères alors ! THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY Guingamp Côtes-d’Armor

Un évènement pour échanger sur les injonctions sexistes et les inégalités pour les femmes qu’engendre, dans notre société, le choix d’être mère ou la présomption de le devenir un jour.

– Le Cri des mères » : interpellation publique des femmes (toute femme est la bienvenue)

– La gastronomie au service des femmes : découverte-dégustation autour de l’alimentation au cours du « Mois d’Or », le mois après l’accouchement,

– « Mauvaises Mères » : un spectacle mettant en scène des histoires fictives et réelles qui explorent les différentes facettes de la maternité et de la décision de ne pas être mère.

Billetterie en ligne meresalors.etcompagnie.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:30:00

fin : 2024-03-06 22:00:00

THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne contact@etcompagnie.org

L’événement Mères alors ! Guingamp a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol