Meredith Monk et Vocal Ensemble : Cellular Songs – Festival Variations Théâtre Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Meredith Monk et Vocal Ensemble : Cellular Songs – Festival Variations Théâtre Graslin, 19 avril 2022, Nantes. 2022-04-19

Horaire : 20:00

Gratuit : non 8 € à 25 € ((hors frais de location en ligne)BILLETTERIES :- festival-variations.fr/billetterie- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 18h- www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h) Concert. Meredith Monk est l’une des plus grandes artistes de l’histoire musicale américaine, une musicienne qui a révolutionné en son temps l’approche de l’écriture pour la voix, une chorégraphe et performeuse aussi, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Ses “Cellular Songs” (2018) joignent aux voix les mouvements des corps mais aussi des instruments, de l’électronique, des lumières et une installation vidéo. Un spectacle vocal et total. Voix et clavier : Meredith MonkVoix : Ellen Fisher, Katie Geissinger, Jo StewartVoix, violon et clavier : Allison Sniffin Collaboration Angers Nantes Opéra et lieu unique. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) Théâtre Graslin adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Graslin Adresse 1T Place Graslin Ville Nantes lieuville Théâtre Graslin Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre Graslin Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Meredith Monk et Vocal Ensemble : Cellular Songs – Festival Variations Théâtre Graslin 2022-04-19 was last modified: by Meredith Monk et Vocal Ensemble : Cellular Songs – Festival Variations Théâtre Graslin Théâtre Graslin 19 avril 2022 Nantes Théâtre Graslin Nantes

Nantes Loire-Atlantique