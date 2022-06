Mereba en concert à La Place La Place centre culturel Hip Hop, 7 juin 2022, Paris.

Le mardi 07 juin 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Tarif : 17,96 €

La Place reçoit l’artiste Mereba le mardi 7 juin pour son unique date en France dans le cadre de sa tournée Jungle at sunrise tour 2022.

Nominée aux GRAMMY, Mereba cumule les casquettes de chanteuse, compositrice et productrice. Elle fait ses débuts avec une série de sorties hybrides folk-soul, dont l’EP Room for Living en 2013, mais c’est bien sa collaboration avec 9th Wonder pour le titre “Black Truck” qui marque ses débuts officiels. S’ensuit la sortie de son premier album The Jungle Is the Only Way Out, en février 2019, sur lequel figurent 6LACK et J.I.D.

Salué par la critique, ce projet lui ouvre les portes des très convoités Colors ou Tiny Desk. Mereba a également participé à l’album Revenge of the Dreamers III de Dreamville, désormais platine et nominé aux GRAMMYs.

La Place centre culturel Hip Hop 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/date/mereba// https://link.dice.fm/hb4ddddecc77

Droits réservés