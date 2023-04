Mère – Wajdi Mouawad La Colline – théâtre national Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du mercredi 10 mai 2023 au dimanche 04 juin 2023

dimanche

de 15h30 à 17h40

mardi

de 19h30 à 21h40

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h40

.Public adolescents adultes. payant De 8€ à 30,50€ Mère est le troisième opus du cycle Domestique, après les solos Seuls et Sœurs. À partir d’éléments autobiographiques, Wajdi Mouawad déploie une fiction dans laquelle le regard d’un enfant de 10 ans observe le croisement de l’histoire d’une famille en exil avec la grande Histoire. Fuyant la guerre civile libanaise, une mère et ses trois enfants trouvent refuge à Paris tandis que le père est resté au pays pour poursuivre ses activités professionnelles. Cinq années d’attente et d’inquiétude, pendant lesquelles tous espèrent la fin de la guerre pour retrouver leur vie d’avant. Le dernier des enfants assiste, sans pouvoir exprimer, agir ou même sans en prendre véritablement conscience, au rouleau compresseur de l’histoire écrasant la personne qui lui est la plus chère, sa mère. Il ignore alors que ces événements le marqueront à jamais, du souvenir qu’il porte de sa mère jusqu’à faire de cette histoire un spectacle. La Colline – théâtre national 15 rue Malte Brun 75020 Paris Contact : https://www.colline.fr/spectacles/mere-0 +33144625252 https://www.facebook.com/lacollinetheatrenational https://www.facebook.com/lacollinetheatrenational https://billetterie.colline.fr/fr/2mere

© Tuong-Vi Nguyen Mère – Wajdi Mouawad

