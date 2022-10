MÈRE NOËL PART EN TOURNÉE, 14 décembre 2022, .

MÈRE NOËL PART EN TOURNÉE



2022-12-14 11:00:00 – 2022-12-14

MÈRE NOËL PART EN TOURNÉE de Nikola Ekhi et Hélène Demé Elzévir.

(spectacle jeune public 3-10 ans).

Par le Théâtre OUF !

11h et 14h.

Billetterie en ligne : FNAC, Carrefour, Francebillet, Billetreduc ,(https://www.billetreduc.com/304805/evt.htm) et sur www.helenedemeelzevir.com

MÈRE NOËL PART EN TOURNÉE de Nikola Ekhi et Hélène Demé Elzévir.

(spectacle jeune public 3-10 ans).

Par le Théâtre OUF !

11h et 14h.

Billetterie en ligne : FNAC, Carrefour, Francebillet, Billetreduc ,(https://www.billetreduc.com/304805/evt.htm) et sur www.helenedemeelzevir.com

+33 6 95 77 11 57

dernière mise à jour : 2022-10-20 par