Mère Marie Skobtsov et ses compagnons, l’absolu du don de soi Compiègne, samedi 16 mars 2024.

Mère Marie Skobtsov et ses compagnons, l’absolu du don de soi Compiègne Oise

Un après-midi ou tous et chacun(e) est invité à découvrir une figure unique de l’orthodoxie la moniale mère Marie Skobtsov, et ses compagnons.

Née dans une famille aisée de la bourgeoisie russe en 1891, Elizabeth Pilenko.. C’est une jeune intellectuelle progressiste qui aime les discussions interminables et… la poésie. Mariée elle adhère aux idéaux de la révolution de 1917 et adhère au parti socialiste-révolutionnaire. Obligée de fuir sa terre natale, elle trouve refuge à Paris.

Elle entre dans une organisation russe créée pour venir en aide aux nombreux immigrés. . Après un événement tragique, elle divorce, prend l’habit monastique et devient Mère Marie. Son engagement envers les plus démunis et les plus vulnérables lors de la seconde guerre mondiale, sera l’objet de son arrestation, de son internement à Compiègne et à Ravensbrück, ou elle mourra gazée, la veille de Pâques en 1945.

La paroisse orthodoxe de Compiègne, vous invite à découvrir cette personne atypique , ainsi que ses compagnons. Ils eurent pour devise vaincre la démesure du mal par l’amour et le bien sans mesure . Nombreux furent ceux qui, à Compiègne, dans ce camps de transits, développèrent une vie spirituelle peu connue. Nous vous invitons à découvrir cette vie qui leur permit de ne pas se renier et d’aller jusqu’à l’absolu du don de soi. »0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:30:00

2B Avenue des Martyrs de la Liberté

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France notredamedetouteprotection60@gmail.com

