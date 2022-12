Mère et féministes? Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-04 17:00:00 17:00:00 – 2023-01-04 19:00:00 19:00:00 Qu’est-ce qui motive le désir d’enfant ? L’instinct maternel existe-t-il ? Comment “concilier” sa vie personnelle et sa vie professionnelle ?

A travers leurs cheminements intimes, intellectuels, artistiques, ces deux autrices marseillaises nous invitent à nous poser ensemble cette question : c’est quoi, être une mère féministe en 2023 ? Autour du thème « Quand la maternité rend féministe », et des livres Daronne et féminisme et Mamas en présence des autrices Fabienne Lacoude et Lili Sohn. dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

