Le Dévoluy Visite guidée de Mère Eglise Mère Eglise Le Dévoluy, 16 septembre 2023, Le Dévoluy. Visite guidée de Mère Eglise 16 et 17 septembre Mère Eglise RDV devant l’édifice à 14h L’association des Amis de Mère Église qui depuis 1996 participe à la préservation et à la promotion de cet édifice, vous propose des visites guidées. Vous découvrirez son clocher en pierre et son toit en chaume qui lui confèrent tout son charme. À l’intérieur s’admirent des fresques magnifiques… Chaque été, ses pierres vibrent sous les archers inspirés de musiciens venus de tous horizons pour le Festival Musique en Dévoluy. Mère Eglise 1, route de Mère Eglise05250 Saint-Disdier Le Dévoluy 05250 Saint-Disdier Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 58 91 91 https://www.ledevoluy.com/ete/decouvrir-le-devoluy-2/le-patrimoine-devoluard/ La Mère-Eglise, d’architecture Romane, est située dans le village de Saint Disdier dans Le Dévoluy. Construite au XIe siècle, elle est l’une des plus anciennes chapelles des Hautes-Alpes ! Classée monument historique depuis 1927, Mère-Eglise a été construite par les moines clusiens. Témoin de l’implantation de la vie monacale en milieu montagnard, elle est également l’une des représentantes aux proportions modestes de l’art roman. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

