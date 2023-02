Merdre ! Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gilles Barbier, Taysir Batniji, Pierre Beloin et P. Nicolas Ledoux, Markus Butkereit, Damien Béguet, Damien Berthier, Matthieu Boucherit, Paul Chochois, Frédéric Clavère, Claude Closky, Nicolas Daubanes, Raphaël Denis, Brad Downey, Christophe Fiat, Jean-Baptiste Ganne, Anne-Valérie Gasc, Laurent Lacotte, Claude Lévêque, Pascale Mijares, Monsieur Moo & Louise Drubigny, Gianni Motti, Jean-Luc Moulène, Jonathan Naas, ORLAN, Paper Tigers Collection, Franck Perrin, Mary Pupet, Ian Simms, Jeanne Suspluglas, Michèle Sylvander, Mathieu Tremblin, Sarah Venturi, Jacques Villeglé, The Wa, Brigitte Zieger



Une proposition de Vidéochroniques en collaboration avec Atelier Tchikebe



Commissariat : Thibaut Aymonin, Julien Ludwig-Legardez, Olivier Ludwig-Legardez, Edouard Monnet Une proposition de Vidéochroniques en collaboration avec Atelier Tchikebe.

