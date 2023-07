Exposition : Love Mercure Cabourg Hôtel & Spa, Avenue Michel d’Ornano Cabourg, 7 juillet 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Originaire de Caen et artiste reconnue, Jane Dieu vous fait découvrir 9 tableaux de sa série intitulée « Love »..

Vendredi 2023-07-07 fin : 2023-09-30 . .

Mercure Cabourg Hôtel & Spa, Avenue Michel d’Ornano

Cabourg 14390 Calvados Normandie



A Caen native and renowned artist, Jane Dieu presents 9 paintings from her « Love » series.

Originaria de Caen y artista de renombre, Jane Dieu nos trae 9 cuadros de su serie titulada « Amor ».

Jane Dieu, die aus Caen stammt und eine anerkannte Künstlerin ist, zeigt Ihnen 9 Gemälde aus ihrer Serie mit dem Titel « Love ».

