Charente Pourquoi et comment transmettre son entreprise aux salariés ? Mercure Angoulême Hôtel de France Angoulême, 21 novembre 2023, Angoulême. Pourquoi et comment transmettre son entreprise aux salariés ? Mardi 21 novembre, 10h30 Mercure Angoulême Hôtel de France Sur inscription Le point de vue du cédant

La vision des salariés repreneurs

Le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine

L’accompagnement de l’Union Régionale des Scop et des conseils Mercure Angoulême Hôtel de France Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/46lSeqm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T10:30:00+01:00 – 2023-11-21T12:30:00+01:00

