Conférence APDC Centre Mercure, 200 Allée des Quatre Vents, Domaine de Limère, 45 160 Ardon, 1 avril 2023, Ardon. Conférence APDC Centre Samedi 1 avril, 08h30 Mercure, 200 Allée des Quatre Vents, Domaine de Limère, 45 160 Ardon Entrée libre L’Association des Professionnels et Directeurs Comptabilité et Gestion propose une conférence-débat le samedi 1er avril à 9h au Mercure d’Ardon

sur le thème « Pourquoi la survie des entreprises exige un tout nouveau management?«

animée par Alexandra DESPRES, Directrice Département Juridique RH.

Entrée libre sur inscription par mail: centre@apdc-france.com

2023-04-01T08:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

