Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. Mercredis sans écrans : écrans en veille, tous en éveil ! Chambord ? On pense tout de suite au célèbre Château de la Loire. Nous, on vous emmène dans un joli parc de Cholet à la recherche de balises et d’énigmes. Vous serez les descendants de François 1er : à vous de jouer pour allier orientation et ingéniosité ! Léonard de Vinci sera aussi de la partie… Une chasse au trésor pour révéler les secrets de Chambord ! ​Tranche d’âge : 7à 10 ans Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

