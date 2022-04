MERCREDIS SANS ÉCRAN

MERCREDIS SANS ÉCRAN, 27 avril 2022, . MERCREDIS SANS ÉCRAN

2022-04-27 – 2022-04-27 Ecran en veille, tous en éveil.

Ateliers et animations gratuits. contactville@choletagglomeration.fr +33 2 72 77 20 00 http://www.cholet.fr/ Ecran en veille, tous en éveil.

Ateliers et animations gratuits. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville